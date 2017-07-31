В Швейцарии изучают запрос Узбекистана по делу Каримовой

Генпрокуратура Швейцарии изучает новый запрос узбекских властей о правовой взаимопомощи в связи с делом дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе генпрокурора.



«Мы можем подтвердить, что генеральная прокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи, который в настоящее время изучается», – сказал представитель ведомства.

В Генпрокуратуре также отметили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.

«На настоящий момент генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (1 франк = 0,97 доллара США). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», – сообщили РИА Новости в генпрокуратуре.

Напомним, что 28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой. Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.