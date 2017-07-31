МИД Казахстана проверяет сведения о задержании студентки на границе с Китаем

Министерство иностранных дел Казахстана заявило о готовности «более детально проверить» информацию о предполагаемом задержании казахстанской студентки Акку Еренбек, которая, по сообщениям СМИ, предположительно задержана на границе с Китаем, при поступлении в министерство обращений от родственников и знакомых.

Пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков, слова которого сегодня приводит новостное агентство «Казинформ», говорит, что в МИД Казахстана приступили к проверке информации о предполагаемом задержании студентки, однако необходимы паспортные данные. «Могу официально прокомментировать, что никто из родственников, близких и знакомых, указанных в ряде публикаций, не обращался в министерство иностранных дел Казахстана за помощью, – цитирует Жайнакова «Казинформ». – Если такое обращение поступит или нам предоставят паспортные данные, подтверждающие гражданство Казахстана девушки, то мы будем проводить более детальную проверку и запрашивать соответствующую информацию».

По сообщениям СМИ, 19-летнюю выпускницу Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова Акку Еренбек задержали на границе с Китаем 28 июля. У нее в телефоне якобы найдены тексты с признаками экстремизма. Сообщается, что среди текстов был фрагмент романа «Қылмыс» («Преступление»), автором которого является писатель-диссидент Кажыгумар Шабданулы, который провел в общей сложности в тюрьмах в Китае около 40 лет по различным обвинениям, включая причастность к восстанию национальных меньшинств и шпионаж.