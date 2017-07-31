Сеул – Вашингтону: нам нужны новые более мощные ракеты

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отменил в субботу свое распоряжение, приостанавливавшее развертывание в стране американского противоракетного комплекса THAAD, рассчитанного на перехват ракет тактического и оперативно-тактического назначения. Китай резко отрицательно отреагировал на этот шаг Сеула. Япония между тем объявила, что тоже подумывает о приобретении американских систем ПРО.

Правительство президента Южной Кореи также объявило в субботу, что обратилось к американской администрации с просьбой разрешить Сеулу создавать ракеты, обладающие большей дальностью и большим боевым грузом, в качестве противовеса растущей ракетной угрозе со стороны Северной Кореи. В соответствии с действующими двусторонними договоренностями Сеулу запрещено усовершенствовать свой ракетный арсенал во избежание гонки вооружений на Корейском полуострове.

Однако, как отмечают американские представители, предложение Южной Кореи никак не решает насущную задачу, которую ставит перед США успешное испытание Севером межконтинентальной баллистической ракеты, способной добить до Лос-Анджелеса, а возможно, до Чикаго и даже Нью-Йорка, хотя точность северокорейских снарядов остается под сомнением.

Дальность ракет, о которых говорит Сеул, позволит им поражать цели в глубине территории Северной Кореи, а также, вероятно, в Китае. Южная Корея надеется, что сама возможность появления таких средств вынудит Китай более энергично воздействовать на Пхеньян с тем, чтобы он умерил свои ракетно-ядерные амбиции.

Четыре последних президента США – Клинтон, Буш-младший, Обама и Трамп – неоднократно заявляли, что Америка не может смириться с появлением ядерного оружия в руках столь непредсказуемого и авантюристического режима, как северокорейский.