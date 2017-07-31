По меньшей мере восемь человек погибли в автокатастрофе в Пакистане

По меньше мере восемь человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и грузовика на северо-западе Пакистана, сообщает полиция страны.

По информации полиции, грузовик на скорости въехал в микроавтобус, следовавший из Равалпинди в Пешавар, административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва. Микроавтобус после столкновения въехал в газопровод, вспыхнул пожар, который охватил автомобиль, в котором находились 13 человек. Спасатели потушили огонь, им удалось вытащить из микроавтобуса нескольких оставшихся в живых.

Восемь человек, по данным полиции, получили травмы, шесть из них – в критическом состоянии. Раненых доставили в ближайшую от места аварии больницу.