Заведения общепита испытывают дефицит мяса для шашлыка

Источник «Озодлика» в Ташкенте, посетивший ряд заведений общественного питания, сообщил, что во второй половине дня во многих из них заканчивается продажа шашлыка. По словам владельцев заведений общепита, проблема связана с дефицитом и дороговизной мяса. Мясной кризис в Узбекистане длится на протяжении последних трех месяцев, несмотря на то, что решением проблемы занимается лично премьер-министр.

Источник «Озодлика» 29 июля посетил ряд известных шашлычных в Ташкенте и попытался заказать рубленый шашлык из говядины.

Однако большинство шашлычников сообщили ему, что после второй половины дня не готовят этот вид блюда.

– В сети ресторанов «Миллий таомлар» («Национальные блюда»), а также в сети кафе «Шашлычная» наблюдается дефицит рубленого шашлыка. После обеда практически ни в одном общепите невозможно купить рубленый шашлык, – говорит источник «Озодлика».

По словам владельцев столичных заведений общепита и поваров, причиной дефицита рубленого шашлыка является «несвоевременная доставка поставщицами мяса и дороговизна говядины, один килограмм которой составляет на сегодняшний день 43 тысячи сумов (около 5 долларов США)».

По словам ташкентского экономиста Тошбека, за последний месяц одна палочка шашлыка подорожала на 500-800 сумов. По его словам, это свидетельствует о том, что все попытки властей предотвратить кризис на мясном рынке не дают ожидаемого результата.

– Организация какого-то фонда и попытки удержать цены на мясо – все это краткосрочные меры. Эти меры не дают ожидаемого результата. Потому что, существует ряд причин дефицита мяса – это цены, рынок валют и нехватка корма. Сейчас необходимо решить комплекс проблем, – говорит экономист.

Стоит отметить, что за последние два месяца мясо в Узбекистане подорожало на 25 процентов.

Последние несколько дней один килограмм говядины на рынках Ташкента продавали в среднем по 35 тысяч сумов, а один килограмм баранины – в среднем по 38 тысяч сумов за один килограмм. А в продуктовых магазинах килограмм говядины стоит от 35 до 45 тысяч сумов.

Для сравнения: в начале этого года на рынках Ташкента один килограмм говядины стоил 22 тысячи сумов, а один килограмм баранины – 25 тысяч сумов, в продуктовых магазинах средняя цена на мясо составляла в среднем 27 тысяч сумов. То есть, за полгода мясо в Узбекистане подорожало в среднем процентов на 50 процентов.

В мае месяце премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов потребовал снизить цены на мясо, после чего на рынках появились павильоны с дешевым мясом. В стране был создан Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. Но пока мясо ны рынках Узбекистана продолжает дорожать.

По словам мясников и предпринимателей, занимающихся мясным бизнесом, несколько факторов влияют на рост цен на мясо в Узбекистане. В частности, из-за роста цен на бензин резко выросли расходы по доставке крупного рогатого скота из южных регионов республики в Ташкент и другие области. Кроме того, подорожание кормов для животных, а также административное давление стали причиной резкого роста цен на мясо.

По словам наблюдателей, снятие запрета на экспорт мяса и мясопродуктов также повлияло на резкий рост цен на внутреннем рынке.

Напомним, что в мае этого года президент Шавкат Мирзияев подписал указ, согласно которому ранее запрещенный экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов теперь допускается по решению главы государства или правительства Узбекистана.