Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» видели в Узбекистане

Яркое свечение, которое жители Ташкента и других городов видели в районе 21:00 часов 28 июля, было следом от ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной с Байконура в Казахстане. Об этом новостному сайту Gazeta.uz сообщили в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.

«Это был российский пилотируемый космический корабль „Союз МС-05“ с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС). Такое свечение обычно связано с отделением второй ступени ракеты-носителя», – отметили в институте.

Свечение проявляется из-за горячего, невидимого водородо-кислородного пламени, исходящего от двигателей второй и третьей ступеней.

По данным Роскосмоса, 28 июля в 20:41 (по ташкентскому времени) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05». На борту находились россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

К настоящему времени экипаж перешел на борт МКС. Планируется, что космонавты проведут на станции 139 суток.