Мирзияев назначил бизнес-омбудсмана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом от 28 июля назначил Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Им стал Дилмурод Касимов, до этого работавший первым заместителем прокурора Самаркандской области. Об этом сообщило интернет-издание Gazeta.uz.

Институт Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства был учрежден указом главы государства в мае этого года. Цели создания этого института – «усиление гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждение необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, укрепление правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечение принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».