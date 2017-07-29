В Грузии начинаются военные учения с участием стран НАТО

На бывшей российской военной базе Вазиани, в пригороде Тбилиси, 30 июля начинаются крупнейшие военные учения Noble Partner («Достойный партнер»). Кроме пяти стран – членов НАТО в них примут участие три государства – партнера Североатлантического союза. В ходе учений планируется задействовать 2800 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Учения «Достойный партнер – 2017» на военной базе Вазиани продлятся до 12 августа. В них примут участие подразделения армий США, Великобритании, Словении, Германии и Турции. А также трех государств, партнеров НАТО – Грузии, Украины и Армении.

В ходе маневров будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортеров. Число боевых машин, доставленных в Грузию для участия в маневрах, беспрецедентно, как и количество занятых в них военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что цель учений – «повышение совместимости» грузинской армии с войсками стран Североатлантического союза, а также подготовка грузинского подразделения для Сил реагирования НАТО.