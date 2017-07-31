Кто и как восхвалял Гульнару Каримову?

27 июля власти Узбекистана официально подтвердили арест дочери первого президента Ислама Каримова. Гульнару Каримову обвиняют в хищении миллиардов долларов. В свое время старшая дочь экс-президента Узбекистана считалась наиболее властным и влиятельным человеком в стране после своего отца. В то время многие известные в Узбекистане люди, не переставая, восхваляли Каримову. В беседе с репортером «Озодлика» известный художник Вячеслав Ахунов, разместивший на пике славы и власти Каримовой рисунок обезьяны на обложке ее глянцевого журнала Bella Terra и представивший свою работу на Венецианской биеннале, задался вопросом, а куда же теперь делись ее восхвалители?

28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана официально сообщило о том, что старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована. По сообщению Генпрокуратуры, Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

В беседе с «Озодликом» узбекистанский художник Вячеслав Ахунов, ознакомившийся с сообщением о преступлениях, в которых обвиняют Гульнару Каримову, задался вопросом, почему же известные в Узбекистане деятели культуры и искусства, которые всего лишь год назад выступали в защиту Каримовой, когда аналогичные обвинения в адрес дочери экс-президента выдвигались западными правоохранительными структурами, сегодня хранят молчание?

Необдуманные восхваления

Выслушав вопрос известного художника, репортер «Озодлика» обратился к одному из народных артистов Узбекистана, который в свое время принимал активное участие в различных мероприятиях, организованных Гульнарой Каримовой. Он попросил нашу редакцию не разглашать его имя, объяснив, что сожалеет, что в свое время восхвалял Каримову и теперь стыдится своего поступка.

Как объяснил собеседник, он восхвалял Каримову только из-за того, что та «помогала простым людям, протягивала руку тяжелобольным». Сейчас же он считает свой поступок необдуманным и сделанным на эмоциях:

– Все это было сказано мной на эмоциях. Я верил в то, что Гульнара – ангел. Народ всегда хочет видеть своих героев идеальными. Сейчас мне стыдно, что в свое время я считал Гульнару героем. Но я хвалил ее, не зная о ее плохих делах, – сказал нашему радио народный артист Узбекистана, попросивший не разглашать его имени.

Однако художник Вячеслав Ахунов, комментируя слова народного артиста, который якобы не знал об истинной сущности Гульнары Каримовой, заявил нашему репортеру, что все известные люди в Узбекистане, некогда восхвалявшие дочь экс-президента, знали о ней все:

–​ Кто не знал про Гульнару? Все те, кто восхвалял ее, знали о ней все. Просто им хотелось получить звания, признания, чтобы о них напечатали книгу! Зачем сейчас они дурят людей?! Все видели, что здесь происходит. Просто все эти люди – лизуны, – заявил возмущенно художник Вячеслав Ахунов.

#Гуливеры​ отвернулись от Гули

Напомним, что в 2014 году, когда старшая дочь Ислама Каримова оказалась в опале, тысячи членов созданной в социальных сетях группы #Гуливеры выступили с заявлением о том, что «готовы отдать свою жизнь за Гульнару Каримову». Но после того, как накануне Генпрокуратура Узбекистана объявила о том, что Каримова арестована, все попытки репортера «Озодлика» связаться с членами данной группы не увенчались успехом.

Экс-пресс-секретарь созданного Каримовой Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана» Динара Дултаева всего лишь несколько лет назад была одной из ярых защитниц старшей дочери Ислама Каримова.

В настоящее время Дултаева работает в должности пресс-секретаря недавно созданного Союза молодежи Узбекистана. Нашему репортеру удалось связаться с ней по телефону, но как только он начал вопрос о Гульнаре Каримовой, Динара Дултаева заявила «no comment», и отключила свой мобильный телефон.

Виноград принцессы

В недавнем прошлом народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова была в числе первых и самых активных сторонников​ Гульнары Каримовой. Накануне 2013 года Усманова написала песню о старшей дочери президента Гульнаре Каримовой – «Гулисан».

Во время презентации этой песни в Дубае Юлдуз Усманова раскритиковала журналистов, интересующихся источниками безмерных богатств Гульнары Каримовой, заявив прямо со сцены следующее:

«Какое вам дело, откуда у нее столько денег?! Ведь она принцесса! У нас есть пословица: «Вкушая виноград, не спрашивай, из чьего он сада», – говорила Юлдуз Усманова во время своего концерта в Дубае, обращаясь к журналистам, интересующимся источником происхождения денег президентской дочери.

«Может имеющая диплом юриста певица расскажет сегодня об этой пословице Генпрокуратуре Узбекистана?», обратился с вопросом к администратору Усмановой репортер «Озодлика».

​Однако администратор Юлдуз Усмановой заявил нашему радио, что певица не может ответить на вопросы «Озодлика».

​В 2013 году, участвуя в программе «Курултой» на Радио «Озодлик», народный артист Узбекистана Гуломжон Якубов говорил об огромном вкладе, внесенном Гульнарой Каримовой в развитие культуры в Узбекистане:

​– Гульнара – дипломат! Гульнара – бизнесвумен! Гульнара – дизайнер-модельер! Гульнара – певица! Гульнара – меценат! Гульнара очень умело поддерживает творческих людей! Я просто поражен! Поражен тем, как одна женщина может справиться с толькими задачами, – говорил в радиопрограмме «Озодлика» народный артист Узбекистана Гуломжон Якубов.

Напомним, что несколько лет назад Гульнара Каримова, поддерживавшая многих певцов в Узбекистане, и сама пыталась стать певицей. Она выступала под сценическим псевдонимом Googoosha. Свой первый музыкальный альбом она выпустила в 2012 году. В него вошли 12 песен на английском языке. Позже в Интернете появились видеоклипы на композиции Round Run и How Dare. Каримова также успела исполнить песни на русском и узбекском языках.

Узбекский поэт Усман Азимов ранее в беседе с «Озодликом» не скрывал, что счастлив от того, что президентская дочь исполняет песни на его стихи:

– Теперь эти песни вошли в сокровищницу классических узбекских песен. Их на узбекском языке исполнила дочь Каримова. Я был очень рад этому, – говорил нашему радио поэт Усман Азимов.

Композитор Дилором Сайдаминова, написавшая музыку для многих легендарных узбекских певцов, как Батыр Закиров, Мухаббат Шамаева и Наргис Байханова, называла в свое время Гульнару Каримову «талантливой женщиной»:

– Музыкальный диск Гульнары состоит из очень хороших песен. Гульнара Каримова очень способная, талантливая женщина. Я считаю, что бог одарил ее всеми этим качествами, – говорила композитор.

Ода от муллы

В написании оды Гульнаре Каримовой вместе с народными артистами соревновались и некоторые представители духовенства.

Преподаватель Исламского университета Узбекистана, ученый-религиовед Саидабзал Саиджалолов во время мероприятия, посвященного творчеству государственного деятеля и поэта Захириддина Мухаммада Бабура, вручил Гульнаре Каримовой посвященную ей газель в жанре мувашшах.

В одной из радиопрограмм «Озодлика» ученый-религиовед зачитал наизусть строки из своего произведения, посвященного дочери Каримова.

– Мое волнение от встречи с Гульнарой Каримовой до сих пор не прошло, – говорил взволнованно в беседе с нашим репортером Саидабзал Саиджалолов.

Нодирабегим нашего времени?

24-летняя актриса столичной театральтной студии «Дийдор» Назокат Нарзиева, исполнившая главную роль в спектакле «Нодирабегим» (известная узбекская поэтесса, дочь правителя Андижана, жена Умар-хана, правителя Кокандского ханства. Была казнена Бухарским эмиром Насруллой – Ред.), утверждала, что «Гульнара Каримова является Нодирабегим нашего времени».

– Если взять в пример ее организаторские способности, умение работать с народом, ту помощь, которую она оказывает простым людям, то Гульнару Каримову можно сравнить с Нодирабегим. Она та женщина, которая жертвует собой ради страны, – заявляла актриса узбекского театра.

Однако, похоже, собеседница, сравнившая старшую дочь Ислама Каримова с известной исторической личностью, не ведала, что пройдя время Гульнара Каримова повторит трагическую судьбу Нодирабегим.

Народный артист Узбекистана Мурад Раджабов принимал активное участие в мероприятиях Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана» Гульнары Каримовой.

Во время своего интервью в 2013 году Узбекской редакции Би-Би-Си актер говорил, что прослезился, услышав песню Гульнары Каримовой, посвященную ее отцу:

«Можно сказать, что песня в исполнении Гульнары-ханум об отце стала примером для многих наших молодых людей. Она спела песню про своего отца, это очень многое значит. Эта песня мне тоже очень понравилась, я даже прослезился, когда услышал ее впервые. Песня написана очень хорошо, Гульнара-ханум исполнила ее очень искренне. Не знаю, возможно, кому-то она не понравилась или напротив, но я лично воспринял ее очень хорошо», – говорил в своем интервью Узбекской редакции Би-Би-Си известный актер Мурад Раджабов.

Но спустя немного времени Гульнара Каримова стала «персоной нон грата» на родине, от нее отказался даже отец, а известный актер Мурад Раджабов был уволен с работы.

​Единственный критик

69-летний известный художник Вячеслав Ахунов является единственным представителем творческой интеллигенции Узбекистана, который находясь внутри Узбекистана, не боялся подвергунть критике Гульнару Каримову, когда та еще считалась наиболее властным и влиятельным человеком в стране после своего отца.​

Во время проведения в Ташкенте недели искусств Art Week Style.uz 2011 – авторского проекта Гульнары Каримовой –​ художник Вячеслав Ахунов выразил свой протест своеобразным способом.

Вот как вспоминает о том времени в беседе с «Озодликом» сам художник:

– Я познакомился с Гульнарой Каримовой в конце 90-х годов. Вначале она показалась мне искренней женщиной, интересующейся искусством. А потом все это обернулось обыкновенным бандитизмом. По этой причине во время открытия показа с участием этой госпожи я надел на грудь бейдж с надписью на английском языке «Я – не художник. Не беспокойте меня». Рядом с этой надписью была моя фотография.

Как считает Ахунов, данное мероприятие, которое было организовано не для потребностей современного узбекского искусства, а для удовлетворения прихотей дочери президента, было чуждым для истинного художника.

– Этой надписью на бейдже я отправил художникам, которые участвовали на той выставке, месседж «Ребята – я не с вами. Эта зона чуждая среда для известного в мире художника», – говорит художник Вячеслав Ахунов.

Он вспоминает, что после этого покинул помещение, в которой проходила выставка, организованная Гульнары Каримовой, и продолжил свою акцию протеста на улице:

– Тогда собравшиеся на выставке деятели искусства и культуры не поняли меня. Возможно теперь, ознакомившись с сообщением Генпрокуратуры о Гульнаре Каримовой, они поняли мой тот протест, – сказал в заключении беседы с «Озодликом» известный художник Вячеслав Ахунов.