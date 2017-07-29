Узбекские власти подарят Кыргызстану школу в Оше

Правительства Узбекистана и Кыргызстана 28 июля в Бишкеке подписали соглашение о строительстве общеобразовательной школы в городе Оше.

Общеобразовательная школа на 630 ученических мест будет построена за счет средств узбекской стороны и безвозмездно передана в собственность Кыргызстану.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, документ подписали посол Узбекистана Комил Рашидов и министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева.

Как подчеркивается в сообщении МИД Узбекистана, реализация проекта послужит укреплению исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений между братскими узбекским и кыргызским народами, а также развитию культурно-гуманитарного взаимодействия двух государств.