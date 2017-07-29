Казахстанские активисты отправили письма западным лидерам

Более двух десятков гражданских активистов в Алматы 29 июля отправили с главного почтамта письма главам некоторых западных стран, Европейского союза, ОБСЕ и некоторых международных демократических организаций с призывом обратить внимание на положение заключенных активистов и общественных фигур, чьи уголовные дела характеризируются как политически мотивированные, на нарушения прав человека в Казахстане.

Как сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода), в письмах содержится требование освобождения из мест заключения и прекращение уголовного преследования гражданских активистов Макса Бокаева, Талгата Аяна, диссидента Арона Атабека, журналистов Жанболата Мамая, Сейтказы и Асета Матаевых, профессора Саята Ибраева, бывшего президента компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, правозащитника Вадима Курамшина, блогера Саната Досова, профсоюзных лидеров Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова.

Гражданские активисты собрались вначале у памятника Махатмы Ганди в центре Алматы, где представители прокуратуры и полиции сделали им предупреждение, что в случае, если их акция будет иметь признаки неразрешенного собрания, они будут привлечены к административной ответственности, а может и к уголовной ответственности, если будут иметь место какие-либо серьезные нарушения. Предупреждение было сделано и персонально правозащитнику Рамазану Есергепову, председателю сразу трех общественных комитетов – Народного фронта борьбы с коррупцией, Международного комитета «Жанаозен 2011» и Фонда «Журналисты в беде».

Полиция утром пыталась не допустить его участия в сегодняшней акции, старший лейтенант полиции сказал Есергепову у ворот его дома, что ему следует пройти с ним в полицию. Есергепов ответил ему, что на это нет оснований, и, в сопровождении охраняющего его после покушения на его жизнь подполковника транспортной полиции, прибыл на место сбора активистов у памятника Махатме Ганди. Полиция пыталась добиться привода Есергепова в полицию и вчера вечером, однако прибывшие к нему домой врачи скорой помощи сказали, что состояние здоровья Есергепова, после нанесенных ему 14 мая тяжелых ножевых ранений, не позволяет ему подвергаться допросу.

Собравшись у памятника Махатме Ганди, активисты прошли по тротуарам к памятнику Желтоксан на другой площади в центре Алматы, возложили там цветы. Затем они пошли пешком к Главпочтамту, где отправили письма западным лидерам и руководителям международных демократических организаций.

Выйдя с почты, активисты прошли неподалеку к памятнику Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, где некоторые из них читали стихи Абая. После этого активисты разошлись по домам.

Полиция никого не задерживала.