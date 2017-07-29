48 человек изъявили желание стать президентом Кыргызстана

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана поступило 2 заявления от граждан, которые намерены участвовать в предстоящих выборах президента Кыргызстана.

Это Темиркул Омуралиев 1960 года рождения и руководитель партии защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей КР Акбаралы Айтикеев. Они самовыдвиженцы, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Таким образом, по состоянию на 28 июля, о своем намерении участвовать в выборах главы государства заявили уже 48 человек.

Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. Желающие баллотироваться на этот пост могут подать свои заявки до 1 августа. Окончательный список кандидатов в президенты ЦИК обнародует 10 сентября.