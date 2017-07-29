В Пакистане арестованы члены совета села за приказ «изнасиловать из мести»

Полиция Пакистана заявила об аресте главы совета села и 23 членов совета в центре страны по подозрению в даче приказа на изнасилование 16-летней девочки в отместку за совершенное ее братом насилие.

Официальный представитель полиции Шабина Карим 27 июля сообщила, что глава совета Саид Патвари и члены советы села Раджа Пур, расположенного недалеко от города Мултан, арестованы в ходе нескольких рейдов, проведенных в последние дни. По словам Шабины Карим, все арестованные присутствовали на собрании в июле, во время которого Саид Патвари якобы приказал Мохаммаду Ашфаку изнасиловать 16-летнюю девочку, чтобы отомстить за изнасилование своей сестры другим мужчиной, Омаром Ваддой.

Сотрудник полиции Алла Бакш сообщил, что семьи двух девочек связаны родственными узами. По информации властей, предполагаемые насильники Ашфак и Вадда все еще на свободе.

Пакистанская газета Dawn написала, что 16-летнюю девочку изнасиловали на глазах членов совета старейших и собственных родителей. Полиция сообщила, что осмотры медиков подтвердили изнасилование в обоих случаях.