Дональд Трамп назначил нового главу президентской администрации

В пятницу президент США Дональд Трамп назначил главой президентской администрации Джона Келли, министра внутренней безопасности, отправив в отставку Рейнса Прибуса.

Президент Трамп, объявивший об этом назначении в своем сообщении в Twitter'е, не объяснил причин замены лица, занимающего одну из ключевых должностей в системе исполнительной власти. Оно последовало после неудачной попытки республиканского большинства в Конгрессе отозвать Закон о доступном здравоохранении. Отзыв этого закона был важнейшим приоритетом президента Трампа, и глава его администрации играл центральную роль в организации поддержки этой инициативы со стороны законодателей. Многие комментаторы отмечали очевидную несогласованность в работе президентской администрации.

Рейнс Прибус, занимавший должность председателя Национального комитета Республиканской партии, обеспечил полную поддержку кандидату Дональду Трампу в организации его предвыборной кампании, в то время как руководство Республиканской партии в Конгрессе выражало скепсис в отношении кандидатуры Трампа. По сообщениям американской прессы, позиции Прибуса в Белом дома в последнее время значительно ослабли, он не был участником принятия важнейших решений.

Отставной генерал Джон Келли, в прошлом командующий силами международной коалиции в Ираке, пользуется уважением в американском политическом истеблишменте. Его назначение приветствуется наблюдателями.