Адвокат Каримовой просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить следствие

Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где она находится, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом, сообщает РИА Новости.

«Я действительно был проинформирован об аресте моей доверительницы, госпожи Гульнары Каримовой. В настоящее время мы не знаем, где она находится, место, куда она была переведена, неизвестно. В этой связи я был вынужден отменить мою поездку (в Узбекистан), запланированную в этом месяце», – сказано в заявлении, переданном Манжа РИА Новости.

Адвокат отметил, что обеспокоен ситуацией, особенно учитывая слухи об ухудшении здоровья Каримовой, а также тем, что никто, даже ее дети, не получали о ней никаких известий на протяжении месяцев.

«Ввиду невозможности вступить в контакт с моей доверительницей, я лишен возможности защищать ее так, как того требует справедливое судебное разбирательство. В этой связи новый запрос о приостановлении процесса был направлен в швейцарскую Генеральную прокуратуру», – заявил он.

Напомним, что 28 июля, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой.

Как говорилось в сообщении Генпрокуратуры, в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Кроме того, сейчас продолжается расследование еще одного уголовного дела в отношении старшей дочери ныне покойного Ислама Каримова, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.