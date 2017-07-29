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Адвокат Каримовой просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить следствие

Старшая дочь ныне покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.

Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где она находится, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом, сообщает РИА Новости.

«Я действительно был проинформирован об аресте моей доверительницы, госпожи Гульнары Каримовой. В настоящее время мы не знаем, где она находится, место, куда она была переведена, неизвестно. В этой связи я был вынужден отменить мою поездку (в Узбекистан), запланированную в этом месяце», – сказано в заявлении, переданном Манжа РИА Новости.

Адвокат отметил, что обеспокоен ситуацией, особенно учитывая слухи об ухудшении здоровья Каримовой, а также тем, что никто, даже ее дети, не получали о ней никаких известий на протяжении месяцев.

«Ввиду невозможности вступить в контакт с моей доверительницей, я лишен возможности защищать ее так, как того требует справедливое судебное разбирательство. В этой связи новый запрос о приостановлении процесса был направлен в швейцарскую Генеральную прокуратуру», – заявил он.

Напомним, что 28 июля, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана опубликовало информацию об уголовных делах в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой.

Как говорилось в сообщении Генпрокуратуры, в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний.

Кроме того, сейчас продолжается расследование еще одного уголовного дела в отношении старшей дочери ныне покойного Ислама Каримова, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

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