На востоке Казахстана в ряде районов горит степь

В Восточно-Казахстанской области пожарные третьи сутки ведут борьбу со степными пожарами, сообщает сегодня областной департамент по ЧС. Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких районах. Причинами возгораний власти называют неосторожное обращение с огнем, а также аномальную жару, которая уже несколько дней держится на территории области.

Степь горит в Уланском, Аягозском, Жарминском и Курчумском районах. Департамент сообщает, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара, по сообщению пресс-службы департамента, задействовано более сотни человек, включая пожарных и местных жителей.

На сегодняшний день пожары на восьми участках не ликвидированы. Их площадь в общей сумме составляет почти 500 гектаров.

В своем сообщении департамент призывает выезжающих за город соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять бдительность.