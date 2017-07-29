Установлено, что нападение в Гамбурге совершил уроженец ОАЭ

Полиция Гамбурга установила, что нападение, в результате которого погиб один человек, совершил 26-летний уроженец Объединенных Арабских Эмиратов. Данные о его нынешнем гражданстве уточняются. Его имя пока не называется.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета Edeka. Погиб 50-летний гражданин Германии, еще 6 человек были ранены, некоторые – тяжело. Преступник задержан.

Мотив его действий не установлен.

Полиция опровергла появившуюся ранее информацию о попытке грабежа, а также о поиске сообщника нападавшего.