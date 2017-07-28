Казахстан просит Египет допустить своего консула к задержанным студентам

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в беседе со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявил о необходимости обеспечить доступ казахстанского консула к задержанным шести казахстанским студентам. С начала недели Казахстан добивается от властей Египта информации об их местонахождении, причинах задержания и состоянии здоровья.

Как сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода), телефонный разговор Абдрахманова с Шукри состоялся вечером 27 июля по инициативе казахстанской стороны, сообщает сегодня МИД Казахстана. Шукри, сообщает пресс-служба, «заверил в полном понимании и обоснованности поставленных вопросов» и обещал оказать «максимальное содействие в их решении».

Два студента магистратуры Казахского университета международных отношений и мировых языков прибыли в Каир 11 июля для прохождения курсов арабского языка. Они заселились в квартиру, в которой проживали ещё четыре казахстанских студента. В последний раз молодые люди выходили на связь 20 июля.

Во вторник, 25 июля, власти объявили, что всех шестерых задержала египетская полиция, причины задержания до сих пор неизвестны. Власти утверждают, что безопасности задержанных ничего не угрожает.