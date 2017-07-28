Премьер-министр Пакистана отстранен от должности

Верховный суд Пакистана по итогам расследования коррупционного дела отстранил от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа.

Расследование началось в 2016 году в связи с публикацией документов одной из панамских юридических фирм – так называемого «Панамского досье». Было установлено, что дети Шарифа владели офшорными компаниями, через которые якобы проводились деньги для покупки недвижимости в Лондоне.

После решения суда премьер-министр подал в отставку, однако обвинения отверг. Он заявил, что оспорит решение.

«Панамское досье» опубликовано два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей. Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам. В документах упомянуто имя друга президента России Владимира Путина – известного виолончелиста Сергея Ролдугина.