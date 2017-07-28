Опальный таджикский генерал Гаффор «Седой» объявил голодовку в тюрьме

Гаффор Мирзоев, некогда влиятельный таджикский генерал, пожизненно лишенный свободы по обвинению в попытке военного мятежа, объявил в тюрьме голодовку. Об этом Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщила его старшая сестра Оиша Мирзоева со ссылкой на руководство тюрьмы. По ее словам, Мирзоев объявил голодовку еще 22 июля в знак протеста против того, что власти Таджикистана игнорируют его просьбы о пересмотре уголовного дела. Сейчас опальный генерал содержится в одиночной камере.

Оиша Мирзоева, убеждена, что письма Мирзоева о пересмотре уголовного дела не доходят до администрации президента и других государственных структур.

Гаффор Мирзоев («Седой») в годы гражданского противостояния в Таджикистане – с 1992 по 1997 год – был одним из влиятельных полевых командиров Народного фронта, приведшего к власти нынешнее руководство страны. После гражданской войны командовал Национальной гвардией, руководил агентством по контролю за наркотиками, был президентом Национального олимпийского комитета Таджикистана.

«Седой» был арестован в августе 2004 года, спустя два года военная прокуратура Таджикистана заявила, что он совершил 112 преступлений. Бывшего генерала обвинили по 28 статьям, в частности, в терроризме, диверсии, организации убийств, попытке военного мятежа и незаконном хранении оружия и приговорили к пожизненному заключению.