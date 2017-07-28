Путина назвали самым богатым человеком в мире

Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает президента России Владимира Путина самым богатым человеком в мире. Браудер, которого в России обвиняют в финансовых преступлениях, оценивает состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

27 июля финансист дал показания в юридическом комитете Сената США, который расследует – в числе других комитетов Конгресса – предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Браудер заявил, что «самая важная внешнеполитическая задача» Путина – добиться отмены «Акта Магнитского», принятого в США в 2012 году и дающего право вводить санкции против российских граждан и компаний, причастных к грубым нарушениям прав человека. По его словам, именно для этого в прошлом году юрист Наталья Весельницкая встречалась в США с конгрессменами и сыном нынешнего президента страны Дональдом Трампом-младшим.

По мнению главы Hermitage Capital, 10 тысяч работающих на Путина человек занимаются отъёмом собственности, прибегая к арестам, похищению людей, пыткам и даже убийствам, и всем им президент гарантирует безнаказанность, а «Акт Магнитского» может воспрепятствовать этому. На основании акта и аналогичных законов, принятых в других странах, уже заморожены банковские счета многих людей из окружения Владимира Путина.

19 июля в интервью телеканалу «Настоящее время» (проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода), Браудер сказал, что Путин рассчитывал через офшорную компанию своего друга виолончелиста Сергея Ролдугина получить 230 миллионов долларов, о хищении которых из бюджета рассказал в свое время юрист фонда Сергей Магнитский, за что и был сначала помещен под стражу, а затем убит в московском СИЗО в ноябре 2009 года.