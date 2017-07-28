Израиль вновь ограничил доступ мусульман на Храмовую гору
Власти Израиля вновь ограничили доступ мусульман на Храмовую гору. На пятничную молитву не допустят мужчин моложе пятидесяти лет. Новые меры безопасности приняты после вчерашних столкновений палестинцев с полицией.
Ранее израильские власти убрали ограждения, камеры и металлодетекторы, которые были установлены в ответ на убийство двух израильских полицейских. Но начались новые беспорядки. Полицейских забросали камнями. Полицейские в ответ применили шумовые гранаты. Пострадали более 100 человек.
С 16 июля мусульмане устраивали многотысячные молитвы прямо в Старом городе в знак протеста против ограничения израильскими властями входа на Храмовую гору – в ответ на убийство двух полицейских.
21 июля молитвы в Восточном Иерусалиме переросли в столкновения с полицией – погибли 3 палестинца, десятки людей были ранены. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трёх поселенцев.
Оказавшись под интенсивным давлением международного сообщества, Израиль отменил чрезвычайные меры безопасности в районе Храмовой горы, на которой находятся святыни и мусульман и иудеев.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое