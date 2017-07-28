Родных пропавших в Чечне заставили написать, что те уехали в Сирию

Родственников жителей Чечни, которые по версии «Новой газеты» могли быть убиты без суда в январе этого года, заставили подписать заявление о том, что их пропавшие родные уехали в Сирию или их забрали неизвестные, или они сами ушли из дома. Об этом несколько родных 27 исчезнувших людей рассказали Русской службе Би-Би-Си.

Они подтвердили, что до сих пор не имеют никаких сведений о судьбе пропавших.

Ранее в четверг правозащитный центр «Мемориал» передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президентскому Совету по правам человека материалы о 13 из 27 (по данным «Новой газеты») жителей Чечни, исчезнувших после задержания сотрудниками правоохранительных органов в период с декабря 2016-го по февраль 2017 года.

Член совета «Мемориала» Олег Орлов рассказал изданию «Кавказский узел», что были также направлены письма в Генпрокуратуру. «Мемориалу» удалось установить, что против задержанных было возбуждено дело о нападении на полицейских.