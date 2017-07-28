Экс-омбудсмен КР: Подписи для кандидатов в президенты собирают за деньги

«Подписи для кандидатов в президенты собирают за деньги», – заявил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) экс-омбудсмен Кыргызстана, лидер «Партии прав человека», один из претендентов на главный пост в стране Турсунбек Акун.

По его словам, деньги предлагаются представителями штаба лидера парламентской фракции «Республика – Ата-Журт», депутата Омурбека Бабанова, который выдвинул свою кандидатуру на должность главы государства в порядке самовыдвижения:

– В наш штаб, который находится по улице Киевской, 88, на пересечении с бульваром Эркиндик, сегодня пришли местные жители, которые рассказали, что сегодня к ним около 2 часов дня пришли 2-3 парня, которые обещали построить во дворе спортивную площадку и предложили каждому по 1000 сомов в обмен на то, чтобы они собрали подписи в пользу Омурбека Бабанова. Что это за действия штаба Бабанова? Получается, до начала агитации предпринимаются попытки покупки голосов. Когда представители нашего штаба встречаются с гражданами, нам говорят: «Штаб Бабанова раздает по 1000 сомов, почему вы не даете?». Я не могу подписи собрать, – сказал Турсунбек Акун.

Он добавил, что по этому поводу обратится в Центризбирком.

Между тем, сопартиец Омурбека Бабанова, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата-Журт» Мирлан Жээнчороев отверг сказанное выше, расценив это как голословные обвинения:

– Если есть факты, пусть обращаются в прокуратуру. Но это серьезная клевета. В Бишкеке есть зарегистрированные сборщики подписей. Они открыли официальные пункты сбора подписей и работают там. Можете сами сходить и посмотреть. Ни одного такого факта нет. Если он заявил это официально, но факт не подтвердится, мы тоже примем меры согласно закону. Это расценивается как один из видов агитации – антиагитация. Во время выборов мы должны заявлять только о подтвержденных фактах, – сказал представитель фракции «Республика – Ата-Журт».

По последним данным ЦИК Кыргызстана, на пост президента страны претендует уже 41 человек. По закону для получения официальной регистрации в качестве кандидата в президенты КР заявитель должен предоставить 30 тысяч подписей в свою пользу от граждан страны.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября этого года.