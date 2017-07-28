На юго-востоке Туркменистана задержаны четверо предполагаемых боевиков ИГИЛ

На юго-востоке Туркменистана задержаны четверо предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена в ряде стран, в том числе в Узбекистане). Как рассказал источник «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) в Министерстве обороны Туркменистана, четверо подозреваемых были схвачены на территории Какинского района Ахалской области.

Собеседник «Азатлыка», говоривший на условиях анонимности, также утверждает, что все четверо предполагаемых боевиков, которые являются гражданами Туркменистана, участвовали в боях на стороне группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. По его словам, они проникли на территорию страны в прошлом месяце на участке границы Туркменистана с Афганистаном и Ираном, предположительно с территории провинции Герат на севере Афганистана.

«В июне на стыке трех границ – Ирана, Афганистана и нашей – был прорыв. На территорию Туркменистана прошли и осели 4 человека, остальные их прикрывали. Все из ИГИЛ. Скрывались на древнем кладбище, где их потом и взяли. Это район Кахка (старое название района Кака – Ред.). Все этнические туркмены, граждане Туркменистана, выехали в Турцию, потом воевали в Сирии и Ираке, сейчас начали просачиваться сюда. Как сказали, они ждали следующего прорыва, чтобы, укрепившись уйти из этого района в Теджен или Мары», – рассказал офицер вооруженных сил Туркменистана.

Офицер, утверждающий, что сам непосредственно участвовал в операции по обнаружению подозреваемых, также рассказал, что военная разведка имеет данные о просачивании на туркменскую территорию десятков предполагаемых боевиков за последние месяцы.

«Есть данные, что таких просочившихся по всей границе около 50, из них около 30 поймали, остальные затаились. Перейти сейчас можно всего в трех-четырех местах, то есть, перейти можно по всей границе, но двигаться можно только вдоль воды или рядом с водой, с населенными пунктами, за счет которых жить. Большинство колодцев в других местах под контролем, да и вертолеты отслеживают территории. Надо отметить, что у них очень высокое качество амуниции и снаряжения», – утверждает источник «Азатлыка» в Минобороны Туркменистана.

«Азатлык» не смог подтвердить утверждения офицера вооруженных сил о задержании, предполагаемых боевиков ИГИЛ, у других источников. Но, два других источника подтвердили, что в этот регион страны переброшены дополнительные силы и военная техника. Источник в силовых ведомствах Туркменистана рассказал корреспонденту «Азатлыка», что этому предшествовала некая тревожная ситуация в Огузханском районе Марыйской области, что находится на границе с Ахалской областью.

В то же время источник, близкий к марыйской областной администрации и говоривший на условиях анонимности, рассказал 25 июля в беседе с корреспондентом «Азатлыка» о создании оперативного штаба в администрации.

«Вчера в полночь в велаятском хякимлике было собрание. В совещании участвовали руководители всех правоохранительных органов. Было указание о предотвращении некоей опасной ситуации. Но, при этом особенно было дано указание, чтобы не было паники среди населения. Также был приказ из Ашхабада о круглосуточном штабе под личным контролем хякима», – утверждает данный источник.

«Азатлыку» не удалось выяснить, создан ли подобный штаб в Ахалской областной администрации.

Эти сообщения появились в то время, как, вот уже несколько месяцев, ситуация в северных районах Афганистана, в непосредственной близости с туркменской границей ухудшается.

Корреспондент «Азатлыка» в Афганистане регулярно сообщает о том, что в провинциях Герат и Фаряб, примыкающих к Туркменистану, буквально наводнены боевиками ИГИЛ и Талибана. По утверждениям местных властей, большинство боевиков – граждане среднеазиатских республик, в том числе Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, и их основная цель –​ просочиться на сопредельные территории.

В июне Радио «Азатлык», ссылаясь на источники в силовых структурах Туркменистана, сообщало о передаче правительством иностранного государства разведданных о возможных «терактах в стиле ИГИЛ» на территории Туркменистана. Источники также утверждали, что из этой страны были экстрадированы четверо граждан Туркменистана, арестованных по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство». Один из источников «Азатлыка», также утверждал, что этой страной является Турция.