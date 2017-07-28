В Киеве прошла акция протеста сторонников Саакашвили (видео)

В Киеве 27 июля прошла акция протеста, организованная движением Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщает Украинская редакция Радио Свобода, в акции участвовали около 400 человек.

Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины. В «Движении новых сил» заявили, что таким образом «власть окончательно сбросила маски». В движении при этом утверждают, что вчерашняя акция на Майдане прошла не в поддержку Саакашвили, а против того, что руководство страны якобы игнорирует права граждан.

Саакашвили до 2013 года был президентом Грузии. Украинский паспорт он получил в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул это пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, «лично поддерживает» президент страны Петр Порошенко.

После лишения гражданства Саакашвили заявил о намерении продолжить борьбу «за реформы на Украине».