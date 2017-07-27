Замир Кабулов: Военная сила будет применена в случае прямой угрозы «ИГ» странам ОДКБ

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что военная сила против «ИГ» в Афганистане Москвой будет использована лишь в случае прямой угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») странам-членам ОДКБ. Об этом ​российский дипломат заявил в письменном ответе на вопросы Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

По информации СМИ, ранее Замир Кабулов заявил, что если правительство Афганистана и США не смогут противостоять угрозе распространения «ИГ», то Россия будет вынуждена прибегнуть к военной силе. Он подчеркнул усиление позиций «ИГ» в Афганистане и обеспокоенность Москвы в связи с возможным распространением нестабильности на страны Центральной Азии. Замир Кабулов также отметил, что Москва не раз предупреждала власти Кабула об активизации боевиков «ИГ», особенно на севере Афганистана, т.е. на южных рубежах стран-членов ОДКБ.

Сообщается, что последние месяцы сотни находящихся в Сирии и Ираке «джихадистов» перебрались в Афганистан. Многие из них «разместились поближе к дому» – в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Многие из боевиков примкнули к группировке «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ). В начале августа 2015 года появилась информация о том, что новый лидер ИДУ Усман Гази дал обет верности «Исламскому государству».

Но таджикский аналитик Илхом Назриев считает, что находящиеся на севере Афганистана группировки не представляют реальной угрозы, так как численность их боевиков не превышает 30-40 человек.