Лидеры мусульман в Иерусалиме разрешили вернуться на Храмовую гору

В Иерусалиме религиозные лидеры мусульман призвали верующих вернуться в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе после того, как власти Израиля демонтировали барьеры и металлодетекторы в Старом городе. Прекратить бойкот мечетей на Храмовой горе также призвал лидер палестинцев Махмуд Аббас.

Мусульмане отказывались подниматься к мечетям Храмовой горы и устраивали многотысячные молитвы в Старом городе. Так они протестовали против заграждений и металлодетекторов, установленных у входа в Храмовую гору после убийства двух израильских полицейских 14 июля.

Массовые молитвы сначала протекали мирно, затем они переросли в столкновения с полицией. В стычках погибли 6 человек. В тот же день на Западном берегу Иордана палестинец убил трех поселенцев.

24 июля Совет Безопасности ООН – по запросу Египта, Франции и Швеции – провел экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме. Уладить конфликт вокруг Храмовой горы также призывала Лига арабских государств.

Храмовая гора в Старом городе в Иерусалиме – святое место для мусульман и иудеев. Мечеть Аль-Акса – третья по значимости святыня ислама. В ней могут одновременно молиться до 5 тысяч верующих.