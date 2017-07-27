Расследование случая об изнасиловании 13-летней девочки началось только после жалобы президенту

Расследование по заявлению об изнасиловании в 2015 году несовершеннолетней жительницы Сарыасинского района Сурхандарьинской области началось только после поступления жалобы в виртуальную приемную президента Узбекистана. Об этом «Озодлику» сообщил один из родственников потерпевшей, которой на момент совершения преступления было 13 лет. По его словам, местные чиновники больше всего озабочены не вопросом наказания преступника, а поиском того, кто решил сообщить главе государства об изнасиловании двухлетней давности.

Интимная связь «​по обоюдному согласию»​

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях сотрудник правоохранительных органов Сурхандарьинской области, в областном УВД серьезно приступили к изучению заявления об изнасиловании несовершеннолетней девочки (нашей редакции известны ее имя и адрес проживания). По его словам, девочка находится под наблюдением махаллинских активистов и участкового инспектора:

Как стало известно нашему радио со слов сотрудника правоохранительных органов, мать девочки Н.С., 1972 года рождения, находится на заработках в России, отец Т.Т. – отбывает срок за убийство. Сама потерпевшая находится под неофициальной опекой одной из местных жительниц.

По словам сотрудника правоохранительных органов Сурхандарьинской области, два года назад, будучи в 13-летнем возрасте, девочка вступила в интимную связь со своим парнем по обоюдному согласию.

– После огласки этого случая, произошел крупный скандал. Мать девочки прилетела из России. В это дело вмешалась махалля. В конечном итоге, стороны пришли к согласию, – говорит собеседник.

По данным правоохранительных органов, махалля, где проживала несовершеннолетняя девочка, не дала своего согласия на заключение брака между молодыми людьми. После чего, девочка была поставлена на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Разыскивают «​крота»​, написавшего в виртуальную президента

Репортер «Озодлика» связался с председателем махалли, где проживает изнасилованная девочка-по​дросток. Женщина, представившаяся Шахло-опа, сказала, что местные правоохранительные органы ищут того, кто написал жалобу в виртуальную приемную о случае изнасилования двухлетней давности:

– Этот случай произошел два года назад, тогда все замяли. Но кто-то опять поднял этот вопрос и сообщил о случае изнасилования в президентский портал. Сейчас мы с начальником милиции Даврон-ака ищем этого человека. Мать девочки, бросив ее, уехала в Россию. Сейчас девочка живет в очень уважаемой семье. Условия ее проживания очень хорошие, мы присматриваем за ней, – сказала нашему радио глава махаллинского комитета.

На вопрос репортера нашего радио, был ли действительно в 2015 году случай изнасилования 13-летней девочки, председатель махаллинского ответила следующее:

– Ее никто не насиловал. Она встречалась с одним парнем, между ними произошла интимная близость. Все это произошло по обоюдному согласию. Парень все признал. Он перед матерью, соседями и махаллинским комитетом заявил, что готов жениться на ней. Но мы не позволили девочке так рано выходить замуж. С этой девочкой нет никаких проблем, – сказала глава махаллинского комитета Шахло-опа.

По ее словам, девочке еще не исполнилось и 14 лет, когда между ней и ее парнем случилась интимная близость. Согласно части «а» статьи 118 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана, «изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет», является отягчающим обстоятельством и «наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет».

Миллион за изнасилование?

Сосед изнасилованной девочки в разговоре с репортером «Озодлика» вспоминает, как два года назад махаллинские активисты и родственники молодых людей решили инцидент с изнасилованием мирным путем, не сообщив правоохранительным органам:

– В махалле пошли разные разговоры. Мать девочки вызвали из России. Она приехала домой с доктором. Была большая разборка. Мать девочки поставила условие парню, который изнасиловал ее дочь, заявив ему: «Если дашь мне один миллион сумов, то я не подам на тебя заявление». Парень согласился и отдал эту сумму денег матери девочки. Она получив деньги, в тот же день снова улетела в Россию. Говорят, что она работает в Екатеринбурге. Девочка снова осталась без присмотра. Когда отец девочки был на свободе, с ней было все в порядке, – сказал нашему репортеру сосед изнасилованной два года назад девочки.

Он добавил, что недавно в махаллю явился участковый инспектор, который интересовался у местных жителей подробностями случая изнасилования двухлетней давности.

Репортеру «Озодлика» удалось найти аккаунт матери изнасилованной девочки в соцсети «Однокласники» и написать ей письмо.

Пока женщина не ответила на вопросы нашего репортера. Редакция Радио «Озодлик» продолжает следить за развитием событий.