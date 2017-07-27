Узбекистан намерен закупить партию турецких бронемашин

Узбекистан намерен закупить партию бронемашин в Турции, сообщает новостной сайт Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Подробности этой сделки накануне были обсуждены в ходе переговоров в Ташкенте с делегацией Минобороны Турции во главе с министром обороны Нуреттином Жаникли.

«Узбекистан планирует приобрести легкобронированные автомобили компании Nurol типа EJDER 4х4. Узбекская сторона уже провела его испытания в июле 2017 года в условиях Узбекистана и осталась довольна полученными результатами. В настоящее время прорабатывается вопрос закупки десятка единиц указанной военной техники для нужд войск Министерства обороны республики», – отметил представитель военного ведомства.

По его словам, узбекская сторона готова пойти и дальше в развитии военно-технического сотрудничества с Турцией. Для этого сейчас рассматриваются вопросы создания совместного производства или предприятия по выпуску данных машин на территории Узбекистана с привлечением инвестиций турецкой стороны.

Бронированный автомобиль EJDER 4х4 имеет экипаж из двух человек и может перевозить до восьми человек десанта. На него может устанавливаться самое разное вооружение.

Автомобиль оснащен дизелем мощностью 300 л. с. и сварным корпусом для несения различных видов вооружения, оборудованным двумя бортовыми и одной кормовой дверями и люками в крыше. Ее максимальная скорость на твердых покрытиях – 110 км/ч.

Ранее армия США передала Узбекистану на безвозмездной основе 308 бронеавтомобилей типа MRAP и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.