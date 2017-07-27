В Алматинской области разбился ЯК-12, погибли два человека

В Алматинской области под городом Жаркент потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли находившиеся в нем два человека, сообщают местные СМИ.

Информацию о крушении и последующем горении самолета Як-12 подтвердил официальный представитель комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов. По официальным сведениям, самолет, который, как сообщается, принадлежит компании «Казавиа», упал в Панфиловском районе Алматинской области в селе Шолакай.

Сайт Tengrinews со ссылкой на комитет гражданской авиации сообщает о «выполнявшихся авиахимработах». По некоторым сведениям, самолет проводил обработку кукурузных полей. На данный момент известно, что на его борту находилось два человека, включая пилота. Подробности инцидента пока неясны. Власти сообщают о начале расследования.