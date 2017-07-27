В Ашхабаде раскрыта карточная игра на миллион долларов

В Ашхабаде раскрыта карточная игра, со ставкой на миллион долларов США, участники азартного состязания арестованы, среди задержанных туркменские дипломаты, сообщают два различных источника Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане.

Согласно информации источников, на прошлой неделе жители одного из жилых домов в микрорайоне Мир-4, услышав ночью шум, вызвали полицию. Прибывший на вызов сотрудник полиции, позвонил в дверь указанной квартиры и не дождавшись ответа, вызвал группу быстрого реагирования, которая взломав дверь, проникла в помещение.

Сотрудник полиции, беседовавший с «Азатлыком» на условиях анонимности, рассказал, что в квартире находились около 20 человек, в том числе, по меньшей мере, три женщины, которые являлись участниками карточной игры. Сумма ставки составляла около одного миллиона долларов США.

Достоверные источники «Азатлыка» утверждают, что среди задержанных были представители дипломатических миссий Туркменистана за рубежом. Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники Министерства нацбезопасности Туркменистана (МНБ), которые без составления протокола, с формулировкой «с остальным разберемся сами», отпустили сотрудников полиции.

Радио «Азатлык» не располагает официальной информацией о дальнейшей судьбе задержанных участников карточной игры в столице Туркменистана. Но, по утверждениям некоторых источников в Ашхабаде, большая часть задержанных, в том числе дипломаты были отпущены из-под стражи, но дела некоторых, более высокопоставленных будут переданы в суд.