Адвокат: ФСБ заставила Азимова отказаться от заявления о пытках

Сотрудники Федеральной службы безопасности заставили обвиняемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова отказаться от заявления о пытках в «секретной тюрьме». Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, сотрудники ФСБ угрожали Азимову «физической расправой над ним и его родственниками».

Аброр Азимов утверждает, что после задержания в апреле 2017 года сотрудники ФСБ пытали его и «заставляли выучить показания о теракте». Акрам Азимов – второй обвиняемый по делу о взрыве в метро Петербурга – также заявил о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ. Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе попросили Генеральную прокуратуру проверить эти сведения. Сегодня стало известно, что ведомство направило жалобу в Следственный комитет.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.