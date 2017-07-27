Военнослужащие Узбекистана пройдут подготовку в Турции

В Министерстве обороны Узбекистана 26 июля состоялась встреча с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли.

Как сообщает Podrobno.uz, по итогам встречи был подписан пакет документов, направленных на укрепление обмена опытом и знаниями профессорско-преподавательского состава военно-образовательных учреждений министерств обороны Узбекистана и Турции, развитие двусторонних отношений в военно-технической сфере. В частности, были достигнуты договоренности об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана на курсах подготовки в военно-учебных заведениях и центрах Турции.

Члены турецкой делегации посетили Государственный музей истории Темуридов и ознакомились с богатой экспозицией музея. Гости побывали в комплексах «Шахидлар хотираси», Хазрати Имам (Хастимом).