Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Военнослужащие Узбекистана пройдут подготовку в Турции

Министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев (справа) и министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли. Ташкент, 26 июля 2017 года. Фото: msb.gov.tr.

В Министерстве обороны Узбекистана 26 июля состоялась встреча с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли.

Как сообщает Podrobno.uz, по итогам встречи был подписан пакет документов, направленных на укрепление обмена опытом и знаниями профессорско-преподавательского состава военно-образовательных учреждений министерств обороны Узбекистана и Турции, развитие двусторонних отношений в военно-технической сфере. В частности, были достигнуты договоренности об организации в 2018 году обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана на курсах подготовки в военно-учебных заведениях и центрах Турции.

Члены турецкой делегации посетили Государственный музей истории Темуридов и ознакомились с богатой экспозицией музея. Гости побывали в комплексах «Шахидлар хотираси», Хазрати Имам (Хастимом).

Back to top
XS
SM
MD
LG