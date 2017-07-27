В МВД Таджикистана возвращаются уволенные из-за тучности стражи порядка

Глава МВД Таджикистана восстановил в должностях 13 стражей порядка, которые были уволены из-за лишнего веса. Два месяца тому назад приказом министра внутренних дел Таджикистана свои посты покинули 20 тучных сотрудников милиции.

Еще более 100 милиционеров получили предупреждения из-за лишнего веса, но им дали время, чтобы похудеть, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода). «Милиционеры должны быть ловкими, быстрыми и подтянутыми. Они должны быть готовы действовать в любых ситуациях и выполнять свои обязанности», – сообщили тогда в ведомстве.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана 26 июля заявил, что все вновь принятые на работу – прекрасные и опытные специалисты. Им удалось снизить вес и поэтому решено восстановить их в рядах милиции, сказал он. По его словам, и другие сотрудники могут быть восстановлены на службе, если скинут вес до нормы.

Борьба с лишним весом сотрудников МВД началась в декабре прошлого года. Здоровье и физическая подготовка – обязательные условия для службы в милиции, посчитали в ведомстве. Главой МВД Рамазоном Рахимзода были установлены нормы – при росте 168-170 см. Вес сотрудника милиции не должен превышать 75 кг. Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.

МВД также объявило о других стандартах: рост сотрудника милиции мужского пола не должен быть ниже 168 см, а леди в погонах должна быть выше 160 см.