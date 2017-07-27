Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

Миграционная служба Украины подтвердила, что указом президента страны Петра Порошенко бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства.

«Президент Украины издал указ о лишении гражданства», – отмечается в сообщении ведомства. Саакашвили лишили гражданства за «сознательное предоставления недостоверной информации или фальшивых документов».

Саакашвили занял пост главы Одесской областной администрации в марте 2015 года. Для того, чтобы бывший президент Грузии мог занять этот пост, президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство. Впоследствии Саакашвили был лишен грузинского гражданства на основании того, что у него есть украинское.

В начале ноября 2016 года Саакашвили подал в отставку с этой должности, протестуя против коррупции в Украине. Порошенко принял его отставку, а вместе с Саакашвили ушли и ключевые члены его команды в Одесской области.

Вскоре после этого Саакашвили написал, что, по его данным, Порошенко намерен лишить его украинского гражданства. Экс-президент Грузии назвал эту меру незаконной, поскольку, по его словам «международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства».

По данным TSN, запрос о гражданстве Саакашвили подал в Миграционную службу Украины депутат Андрей Лозовой. Лидер фракции «Радикальной партии» в Верховной Раде Олег Ляшко также требовал отобрать гражданство у Саакашвили, утверждая, что тот его получил незаконно.