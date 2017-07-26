Обвиняемый по делу о теракте в метро просит наказать сотрудников ФСБ

Подозреваемый в соучастии в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов написал заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые его задержали. Об этом сообщила адвокат Азимова Ольга Динзе, передает «Интерфакс».

По ее словам, Азимов пожаловался на то, что сотрудники ФСБ незаконно вывезли его на территорию России, а перед задержанием дали ему гранату, чтобы он оставил на ней отпечатки пальцев. Также Динзе рассказала, что ее подзащитный рассказал ей о некоем «секретном месте», где его пытали.

24 июля адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе попросили Генеральную прокуратуру России проверить информацию о «секретной тюрьме» ФСБ, о которой им рассказали Акрам Азимов и его брат Аброр, подозреваемый в организации теракта.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.