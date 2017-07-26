В Евросоюзе согласовали санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

В Евросоюзе согласовали санкции против России из-за поставок турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/ Свободная Европа в Брюсселе Рикард Йозвяк.

В санкционный список внесут три компании и четыре физических лица. Новые ограничительные меры должен будет утвердить Совет ЕС. Ранее агентство Reuters сообщало, что в список попадут чиновники Министерства энергетики и компании, переправившей турбины на аннексированный полуостров.

Транспортировкой занимался «Технопромэкспорт» – дочерняя компания «Ростеха». За установку турбин ответственна компания «Интеравтоматика».

21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в аннексированный Крым.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть в Тамань находящиеся в Крыму турбины. В «Технопромэкспорте» настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.