Власти Украины полностью прекратили поставки электричества в ЛНР и ДНР

Власти Украины прекратили поставки электроэнергии на подконтрольные пророссийским сепаратистам территории Донбасса. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. По его словам, потребности самопровозглашенных «народных» республик теперь будут покрывать местные и российские электростанции.

Электричество в так называемой ЛНР отключили днём ранее. Об острой нехватке энергии луганские сепаратисты пока не заявляли. В Кремле отказ Киева от снабжения Донбасса электричеством назвали еще одним шагом на пути отторжения территорий от остальной части Украины. Москва также в очередной раз обвинила украинские власти в нарушении Минских договоренностей.