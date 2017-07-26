Претенденты на пост президента Кыргызстана приступают к сдаче экзамена по госязыку

Нацкомиссия по государственному языку определила первую четверку кандидатов, среди которых и арестованный лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, чье тестирование назначено на сегодня, 26 июля.

Как передает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), первым в очереди стоит директор центра «Лига-антикризис» Назарбек Нышанов, который первым же и подал заявление о намерении баллотироваться на пост главы государства. Вторым заявление подавал Омурбек Текебаев, и по правилам он должен идти на экзамен за Нышановым. Однако накануне, 25 июля, судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу отказал адвокатам Омурбека Текебаева в удовлетворении их ходатайства об обеспечении избирательных прав подсудимого и отказался выдать его паспорт.

В ЦИКе еще не пришли к единому мнению, как обеспечить явку подсудимого на тестирование по госязыку. Сторонники Омурбека Текебаева находятся у здания ЦИК.

В список претендентов, которые должны пройти тестирование на знание кыргызского языка сегодня, вошли также лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев и директор компании «Ауирдин» Арстанбек Абдылдаев (известный выражением «Зима не будет»).

Тестирование претендентов на знание госязыка будет состоять из четырех субтестов и длиться по времени до двух часов. На лексико-грамматическую часть выделяется 50 минут, аудирование, чтение и устное выступление на кыргызском языке – около 20-25 минут. По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».