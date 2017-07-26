Иногородние и иностранцы, купившие жилье в Ташкенте, смогут получить столичную прописку

Правительство Узбекистана официально разрешило жителям областей, иностранцам и лицам без гражданства приобрести жилье в столице. Как сообщает Norma.uz, соответствующее постановление Кабинет Министров принял 19 июля этого года.

Согласно постановлению Кабмина, жители областей Узбекистана смогут получить столичную прописку в случае приобретения недвижимого имущества в новостройках стоимостью не менее 2500 минимальных размеров зарплаты. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 5 процентов от суммы договора.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Ташкент и Ташкентскую область из других государств и получившие вид на жительство, могут приобрести недвижимое имущество в новостройках стоимостью не менее 150 тысяч долларов США по курсу Центрального банка Узбекистана. Ставка госпошлины за нотариальное удостоверение сделки составляет 10% от суммы договора.

Все финансовые вопросы, связанные с совершением сделок купли-продажи жилья, должны осуществляться через банковские счета.

Под новостройкой понимается здание, сооружение или жилое помещение, с момента принятия в эксплуатацию которого прошло не более трех лет.

Напомним, что 4 мая этого года «Озодлик» сообщал о том, что с 1 июля вступит в силу закон, позволяющий получить постоянную прописку в Ташкенте в случае приобретения жилья в новостройке.

До сегодняшнего дня получить постоянную прописку в Ташкенте разрешалось работникам 59 организаций и компаний: Аппарата Президента, Кабинета министров, Конституционного суда, Верховного суда, Верховного хозяйственного суда, Генпрокуратуры, СНБ, Центрального банка, министерств и госкомитетов, хокимятов города Ташкента и Ташкентской области, компаний с госдолей, а также супруги или близкие родственники граждан, имеющих постоянную прописку в Ташкенте. Лица, не имеющие постоянную прописку в Ташкенте, не имели права приобрести жилье в узбекской столице.

О предложении предоставить постоянную прописку в Ташкенте лицам, купившим жилье в новостройках на сумму не менее 100 тысяч долларов США, говорилось в проекте указа президента «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана», опубликованном в СМИ в январе этого года.