Журналист, задавший вопрос президенту Атамбаеву, сообщил о своем увольнении

Журналист веб-сайта super.kg Автандил Добулбеков заявил о своем увольнении после пресс-конференции президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, где он задал вопрос главе государства.

«После вчерашней пресс-конференции президента отправляют в бессрочную «ссылку». Вернулся из Чолпон-Аты, а редакция мне, оказывается, приготовила сюрприз. Даст Бог, свидимся!», – написал журналист в своем посте. Руководство СМИ заявило «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода), что не будет комментировать заявление Добулбекова.

На пресс-конференции президента 24 июля в Чолпон-Ате журналист задал Алмазбеку Атамбаеву вопрос, «почему вы часто критикуете кыргызский народ?». В ответ глава государства сказал, что этот вопрос основан на слухах и домыслах, а потому призвал корреспондента быть более профессиональным.

Владельцем веб-сайта super.kg и газеты «Супер инфо» является экс-посол КР в Малайзии Кылычбек Султанов.

Напомним, 18 августа 2016 года он был освобожден от должности посла КР в Малайзии, куда был назначен в ноябре 2014 года. Причиной отставки стало несогласие дипломата с решением центральных властей, связанном с внесением изменений в Конституцию республики.

Но позже Кылычбек Султанов принес свои извинения президенту Алмазбека Атамбаеву, написав об этом на своей странице в Facebook'е.