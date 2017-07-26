Украина отвергла обвинение во вмешательстве в выборы в США

Посольство Украины в Вашингтоне отвергло обвинение в поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США в 2016 году. «Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов», – говорится в сообщении в твиттере посольства.

Две недели назад кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное украинское вмешательство в предвыборную кампанию в США.