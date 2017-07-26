Канал «Узбекистан 24» вышел в эфир

Новый круглосуточный национальный информационно-аналитический телерадиоканал «O‘zbekiston 24» («Узбекистан 24») начал вещание в 10:00 часов 24 июля. Канал доступен на частоте закрытого канала Diyor.

Как сообщает Gazeta.uz, эфир начался со звуков государственного гимна Узбекистана на фоне достопримечательностей страны. Затем последовало приветствие коллектива на узбекском, русском и английском языках.

В течение первого часа эфира демонстрировались кадры из жизни канала, поздравления известных лиц, среди которых российский кардиохирург Лео Бокерия, послы Индии и Казахстана, спортсмены, ученые, журналисты и обычные зрители.

Приветствуя телезрителей, сотрудники напомнили, что телевидение родилось именно в Узбекистане, и что сегодня настало время «просыпаться», отражая масштабные преобразования в «просыпающейся стране».

Запуск «Узбекистан 24» произошел в день рождения президента Шавката Мирзияева, которому 24 июля исполнилось 60 лет.

В штате канала – 251 специалист, многие из них известны аудитории по работе на других каналах Национальной телерадиокомпании (НТРК). Канал планирует открыть корреспондентские пункты за рубежом.

До этого на 9 каналах НТРК выходило 56 новостных программ. На новом канале будут готовиться информационно-аналитические программы «Ахборот» и «Тахлилнома», которые будут показываться одновременно на каналах «Узбекистан 24» и «Узбекистан».