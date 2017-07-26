США: «Признания действий России на востоке Украины и в Крыму не будет»

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом Волкер сказал в интервью телеканалу «Настоящее время». По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины или Донбасса – «это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо – вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму».

«Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: «Снимите санкции! Снимите санкции!», мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса – это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить», – заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.

Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает. По его словам, это также не изменит существующую расстановку сил. «Зато это даст возможность Украине защищаться, в случае если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории», – отметил Курт Волкер.

Ранее на этой неделе Курт Волкер вместе с послом США Мари Йованович посетил находящиеся под контролем Киева территории восточной Украины – Краматорск и Авдеевку.