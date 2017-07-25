Десятки колледжей в Узбекистане не приняли документы у выпускников школ
Десятки профессиональных колледжей бытового обслуживания в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Андижанской областях не приняли документы выпускников общеобразовательных школ на 2017-2018 учебный год. Как сообщили «Озодлику» профильные чиновники на местах, в ближайшее время эти колледжи не будут закрыты, учащимся третьих и четвертых курсов дадут возможность закончить обучение. Однако сотрудник Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана заявил, что «окончательное решение в отношении судьбы большинства колледжей пока не принято».
В разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник хокимията (администрации) Бухарской области заявил, что некоторые профессиональные колледжи в этой области не приняли документы у выпускников общеобразовательных школ на 2017-2018 учебный год, так как большинство родителей изъявили желание, чтобы их дети продолжили свое образование в школах с 11-летним образованием. По его словам, 25 процентов преподавателей колледжей, в которых нет потребности, будут сокращены. «Уволенные с работы преподаватели колледжей будут отправлены на работу в другие образовательные учреждения системы народного образования», сказал он.
«Не было набора»
Чиновники администраций Самаркандской, Хорезмской и Джизакской областей также заявили «Озодлику», что в этом году набор учащихся в профессиональные колледжи бытового обслуживания не был осуществлен, так как большинство выпускников 9-х классов общеобразовательных школ решили не сдавать документы для поступления в колледж.
Как пишет интернет-издание Eltuz.com, «ни один из выпускников 9-х классов общеобразовательных школ в городе Андижане не сдал документы в Андижанский профессиональный колледж бытового обслуживания №2». Как сообщил корреспонденту один из преподавателей данного колледжа, «во время недавнего собрания преподавательскому коллективу сообщили о скором закрытии колледжа и попросили их искать себе новую работу».
Сотрудник администрации Андижанской области сообщил репортеру «Озодлика», что не все профессиональные колледжи в этой области приостановили прием документов.
Всего в Андижанской области существует 117 профессиональных колледжей. Однако чиновник областной администрации не уточнил, которые из них смогут продолжить свою деятельность.
По словам сотрудника администрации Самаркандской области, 71 процент родителей, принявших участие в опросе Самаркандского областного управления народного образования, изъявили желание, чтобы их дети проводолжили учебу в общеобразовательных школах с 11-летним образованием. «Исходя из этого, в течение последующих трех лет больше половины профессиональных колледжей в Самаркандской области будут закрыты», сказал он.
«Не все колледжи закроются»
Сотрудник администрации Бухарской области обратил внимание на принятое в мае месяце постановление президента Узбекистана, согласно которому, «при прогнозировании квоты приема в академические лицеи и профессиональные колледжи необходимо учитывать потребность на рынке труда».
– Мы работаем согласно постановлению Шавката Мирзияева от 18 мая этого года. Например, на рынке труда есть потребность к выпускникам колледжей национального ремесла. Наша задача – обеспечить занятость выпускников этих колледжей. Поэтому будут закрыты только те колледжи, в которых нет потребности, – сказал собеседник.
По словам сотрудников администраций Хорезмской, Самаркандской и Джизакской областей, прием документов в колледжах национального ремесла, искусств, туризма и газовой промышленности процесс приема документов у выпускников 9-х классов не приостановлен.
Министерство не приняло окончательного решения по колледжам
Представившийся Сарваром помощник первого заместителя министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Мурадулло Холмухаммедова сообщил «Озодлику», что Министерство пока не приняло окончательного решения по вопросу о закрытии профессиональных колледжей и академических лицеев. По его словам, в настоящее время в каждом регионе республики проводится опрос относительно того, нужно ли выпусникам 9-х классов продолжить обучение в колледжах или в школах с 11-летним образованием.
Изменения в стандартах образования
Напомним, что 17 июня этого года премьер-министр Абдулла Арипов заявил о том, что в четырех школах в каждом районе Ташкента в экспериментальном порядке будет восстановлено 11-летнее образование. Это, в свою очередь, поставило под сомнение будущее профессиональных колледжей.
Ранее в рамках постановления президента Шавката Мирзияева в республике были ликвидированы четыре академических лицея.
Сообщалось, что причиной этому стало то, что материально-техническая и учебно-методическая база этих лицеев не отвечает современным требованиям.
Узбекистанский блогер Сардор Салим в разговоре с репортером «Озодлика» назвал закрытие профессиональных колледжей и академических лицеев, а также переход на 11-летнее образование «негативным шагом назад».
– Сейчас нам необходимо реформировать систему образования, но это не должно осуществляться путем сокращения или увеличения продолжительности обучения, – говорит блогер.
По данным Министерства народного образования Узбекистана, в этом году 9-е классы всех общеобразовательных школ страны закончили 467 019 учеников.
Сколько выпускников 9-х классов захотят продолжить учебу в профессиональных колледах и академических лицеях, а сколько – в школах с 11-летним образованием, пока неизвестно.
В настоящее время в Узбекистане создано более 1,5 тысячи средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, включая 1411 профессиональных колледжей и 144 академических лицея. Ежегодно академические лицеи заканчивают в среднем 35 тысяч юношей и девушек.
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