Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) запустило онлайн-уроки ислама. Как сообщила пресс-служба ДУМУ, они доступны в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram, а также на интернет-портале Youtube.

Занятия будут проводиться трижды в неделю – в понедельник, вторник и среду. Вести их будут известные улемы и преподаватели Ташкентского исламского института.

Онлайн-уроки включают в себя такие дисциплины, как тафсир, акида, фикх, комментарии к хадисам, тажвид и арабский язык.