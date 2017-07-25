Узбекистан занимает второе место по количеству заключенных в России среди стран СНГ

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), в первом полугодии 2017 года количество граждан Узбекистана, отбывающих наказание в тюрьмах России, составило 6362 человека.

Граждане Таджикистана лидируют по численности среди заключенных в России, в этом году 8002 гражданина этой страны отбывали наказание в российских тюрьмах. По количеству иностранных заключенных, содержащихся в российских тюрьмах, граждане Узбекистана находятся на втором месте. Затем идут граждане Украины – 4761 человек и Азербайджана – 2350 человек.

Как сообщила ФСИН России, более 90 процентов иностранных заключённых осуждены по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, таких как незаконный оборот наркотиков, убийство, разбой, умышленное причинение.

По мнению наблюдателей, граждане Узбекистана могут совершать преступления в России, но вместе с тем, многих из них могут посадить в тюрьму по клевете.

По официальным данным, в настоящее время в российских тюрьмах отбывают наказание 29 400 иностранных граждан.