Казахстан просит Египет помочь найти пропавших студентов

Посольство Казахстана в Каире направило ноту в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках пропавшей в Египте группы граждан, сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел Казахстана.

По официальной информации, ведутся поиски шести учащихся языковых курсов в Каире, которые проживали в одной квартире и с прошлой недели не выходят на связь с родственниками.

Родственник одного из предполагаемых пропавших Айбол Исабек опубликовал вечером 24 июля в Facebook’e пост, в котором говорит, что Канат Берик и Еламан Жазылхан вылетели в Египет 11 июля – из Алматы через Шарджу и затем в Александрию. По приезде, по словам Исабека, оба отметились в дипломатическом представительстве Казахстана. Связь с ними отсутствует с 20 июля.