Зять Трампа признался, что указал не все контакты с иностранцами в документах для допуска к секретным сведениям

Муж Иванки Трамп Джаред Кушнер вчера дал показания перед Конгрессом США о связях с представителями России.

Зять Трампа Джаред Кушнер перед дачей показаний в Комитете по разведке Сената Конгресса США сделал официальное заявление по теме контактов с российскими агентами, в которых его обвиняют политические противники. Речь идет в том числе о встречах с российским банкиром Сергеем Горковым и послом России в США Сергеем Кисляком, с которыми он встречался во время предвыборной кампании Дональда Трампа и после его победы. Все это время Кушнер был ближайшим советником Трампа, а после его избрания президентом получил аналогичную должность в его администрации.

Кушнер признал, что в заполненных им документах для допуска к секретным сведениям (так называемая «форма допуска» SF-86) не были указаны все контакты с иностранцами, которые он совершал во время предвыборной кампании (закон требует указать их все). Также, по его словам, форма допуска, которую он изначально отправил представителям спецслужб, «была представлена преждевременно по ошибке».

Кушнер подчеркнул, что не указал в ней не только встречи с представителями РФ, но и контакты с представителями других стран: королем Иордании Абдуллой II, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, министром иностранных дел Мексики и другими лицами.

«Однако у меня не было ни с кем никакого сговора, и я не знал кого-либо, кто состоял бы в сговоре с каким-либо иностранным правительством», – говорится в заявлении Кушнера. По его словам, он мог не указать что-то лишь по той причине, что в тот период встречался с представителями примерно 15 стран и получал тысячи звонков и писем с просьбами о встречах.

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Он подтвердил, что у него «возможно были четыре контакта с представителями России», но заявил, что они были «незапоминающиеся». Одна из встреч с Кисляком в частности состоялась в апреле в отеле Mayflower (Кушнер утверждает, что в тот раз он с послом не разговаривал), вторая – в декабре, с участием советника по нацбезопасности Трампа Майка Флинна. Кушнер вспоминает, что на ней он сказал Кисляку, что Трамп хотел бы «нового начала» в отношениях двух стран. При этом он замечает, что в ноябре, до второй встречи, он даже не мог «вспомнить», как зовут Кисляка.

Также он подчеркнул, «не припоминает» телефонных разговоров с Кисляком в период с апреля по ноябрь прошлого года.

«СМИ сообщали, что у меня состоялось два телефонных разговора с послом Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года. Но за это время я провел тысячи телефонных разговоров, и я не припоминаю каких-либо телефонных разговоров с послом Кисляком», – говорится в заявлении Кушнера. По его словам, он запросил информацию о этих разговорах у агентства Reuters, которое о них написало, но журналисты отказались с ним сотрудничать.

«Мы изучили телефонные записи, доступные нам, и нам не удалось установить какие-либо звонки на какой-либо номер, который мог быть связан с послом Кисляком. Я крайне низко оцениваю вероятность того, что эти звонки имели место», – отметил Кушнер.

«У меня не было неуместных контактов. Я не полагался на российские средства для финансирования своего бизнеса в частном секторе», – подчеркнул зять Трампа.

Что касается встречи с Горковым, то он подтвердил, что встречался с ним в течение примерно 25 минут по просьбе Кисляка. Банкир передал ему некое произведение искусства и мешок с землей (оба – из белорусской деревни Новогрудка, откуда были родом предки Кушнера).

Горков выразил сожаление нынешним состоянием российско-американских отношений и упомянул, что близок с Путиным и имеет на него прямой выход.

«Но между нами не было никаких разговоров о моих компаниях или бизнес-делах, о проектах в области недвижимости, займах, или любом другом частном бизнесе», – подчеркнул зять Трампа. Встреча с Горковым, по его словам, была единственной, и с тех пор он с банкиром больше не общался.

Помимо контактов с Кисляком речь в заявлении Кушнера также о встрече сына президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года в офисе Трамп-Тауэр в Нью-Йорке в самый разгар предвыборной кампании. Кушнер присутствовал на ней вместе с советником Трампа Полом Манафортом и, по утверждению СМИ, Весельницкая на встрече собиралась предложить советникам Трампа компромат на Хиллари Клинтон. Кушнер заявил, что встреча была «пустой тратой времени» и он ушел с нее раньше под благовидным предлогом.

Трамп-младший ранее подчеркивал, что встреча была единственной, никакого компромата на ней передано не было, и его отец «ничего не знал о том, что встреча была».

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Ранее в незадокументированных встречах с Кисляком признался ставленник Трампа, министр юстиции США Джефф Сешнз, который также давал показания на эту тему в Конгрессе США. Но он, как и Кушнер, отрицает, что обсуждал детали предвыборной кампании Дональда Трампа с российскими официальными лицами. Также Сешнз заявил, что «не помнит», чтобы зять Дональда Трампа Джаред Кушнер разговаривал с Кисляком.

«Я не помню, чтобы такие разговоры были. Даже если и были, ничего ненадлежащего в ходе этих встреч не происходило», – заявил он Конгрессу.

Другому назначенцу Трампа, советнику по нацбезопасности Майку Флинну, контакты с Россией уже стоили должности. Флинн, как показало расследование, тесно общался с Кисляком, причем их переговоры совпали по времени с действиями хакеров, которые взламывали почту в штабе Хиллари Клинтон. А после победы Трампа они якобы обсуждали, как создать неофициальные каналы для контактов Трампа с Владимиром Путиным.